Il Sindaco di Sant’Agnello consegna gli attestati di merito agli operatori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 

Il sindaco di Sant’Agnello ha consegnato gli attestati di merito agli operatori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Il riconoscimento arriva per aver prestato soccorso a un escursionista sull’Alta Via dei Monti Lattari, intervento che si è concluso con successo. La cerimonia si è svolta in municipio, alla presenza di rappresentanti locali e degli operatori premiati.

Riconoscimento ufficiale del Comune per il tempestivo intervento che ha salvato un escursionista sull’Alta Via dei Monti Lattari.. Stamattina il Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola ha incontrato gli operatori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che, nella notte del 24 febbraio scorso, hanno prestato soccorso a un turista colto da malore, disidratato e in ipotermia, sul territorio comunale durante un’escursione lungo l’Alta Via dei Monti Lattari, con intervento di recupero sul sentiero e con l’ausilio dell’elicottero. Il Primo Cittadino ha consegnato gli attestati di merito al Vice Presidente della XXXIV Delegazione Alpina Luigi Esposito e ai volontari Giovanni Gargiulo, Michele Palomba e Diego Conte per sottolineare l’importanza del loro operato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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