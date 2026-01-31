Roland Fischnaller si posiziona in testa dopo le qualifiche del PGS di Rogla, ultima gara prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il rider italiano ha ottenuto il miglior tempo e si prepara a scendere in pista con buone possibilità di conquistare punti importanti. La competizione si anima già, con altri atleti pronti a dare battaglia per l’ultima chance di qualificarsi.

Ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina per la Coppa del Mondo di snowboard parallelo. In scena oggi il PGS in quel di Rogla: nella mattinata in Slovenia in scena le qualifiche. Tra gli uomini continua a dar spettacolo Roland Fischnaller che vuole chiudere in bellezza la carriera conquistando l’alloro a Cinque Cerchi. L’azzurro è al comando nelle qualifiche davanti alla coppia coreana formata da Sangho Lee e Sangkyum Kim. Qualificati altri quattro azzurri: quarto Maurizio Bormolini, sesto Aaron March, decimo Gabriel Messner, quattordicesimo Daniele Bagozza. Eliminati Rabanser, Felicetti e Coratti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Snowboard: Roland Fischnaller al comando nel PGS di Rogla dopo le qualifiche

Approfondimenti su Roland Fischnaller Rogla

Otto atleti azzurri si sono qualificati nella fase successiva del PGS di Cortina d’Ampezzo, segnando un ritorno positivo per Roland Fischnaller.

Cinque atleti italiani sono approdati alle fasi finali del PGS di Bansko, con l'eliminazione di Roland Fischnaller.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Roland Fischnaller Rogla

Argomenti discussi: Coppa del Mondo: Roland Fischnaller si esalta e trionfa nel PGS di Simonhöhe, terzo Aaron March; Snowboard, Roland Fischnaller vince gigante parallelo a Simonhohe; Roland Fischnaller sempre al top! Altra vittoria in PGS, rivivi la big final di Simonhöhe; Snowboard, Fischnaller: Sette Olimpiadi, un sogno.

Snowboard: Roland Fischnaller al comando nel PGS di Rogla dopo le qualificheUltimo appuntamento prima delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina per la Coppa del Mondo di snowboard parallelo. In scena oggi il PGS in quel di ... oasport.it

Roland Fischnaller: Posso dire di essermi qualificato per la mia settima Olimpiade. Sono orgogliosoSi è concluso con il successo di Roland Fischnaller il PGS di Simonhöhe (Austria), tappa della Coppa del Mondo di snowboard 2025-2026. L'italiano continua ... oasport.it

Quasi la metà dei 196 atleti italiani arriva dalle province di Trento e Bolzano. Si va dai 17 anni della sciatrice Anna Trocker ai 45 dello snowboarder Roland Fischnaller - facebook.com facebook

Roland Fischnaller da record: settima Olimpiade a 45 anni! Meglio di lui solo dei miti delle edizioni estive - x.com