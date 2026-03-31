Smart working medaglia d’oro al Comune di Bologna | un giorno a settimana per quasi tutti i dipendenti

Il Comune di Bologna ha annunciato che la maggior parte dei dipendenti potrà lavorare in modalità smart working almeno un giorno alla settimana. Oltre a questa possibilità, molti di loro avranno anche un pacchetto di giorni aggiuntivi di lavoro agile, che varierà tra i 20 e i 30 giorni all’anno. La decisione riguarda quasi tutti i dipendenti comunali.

Bologna, 31 marzo 2026 – Un giorno alla settimana per la quasi totalità dei dipendenti, più un pacchetto aggiuntivo annuale che va dai 20 ai 30 giorni per buona parte dei lavoratori. Sono alcuni dei numeri che hanno portato il Comune di Bologna a conquistare la medaglia d’oro nello smart working nella graduatoria pubblicata nelle scorse ore dal Centro di Ricerca sugli Enti Pubblici (Centro Rep) realizzata nell'ambito delle attività di monitoraggio sulla capacità amministrativa delle Pubbliche amministrazioni. Monghidoro finisce a nord di Bologna, ma la canzone di Gianni Morandi conquista già il paese. La sindaca: “Perdono l’errore di geografia” Da Nord a Sud: dati a confronto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Smart working, medaglia d’oro al Comune di Bologna: un giorno a settimana per quasi tutti i dipendenti Articoli correlati Palazzo Chigi dimezza lo smart working a un giorno a settimana: i dipendenti pronti allo scioperoI dipendenti della presidenza del Consiglio sono pronti allo sciopero, anche se la data non è ancora stata fissata. L’azienda annulla lo smart working, i dipendenti della Ubisoft di Assago scioperano: “Venire a Milano ogni giorno costa troppo”Assago (Milano), 10 febbraio 2026 – Lavoratori Ubisoft, multinazionale francese attiva in Europa e nel mondo, sviluppa e distribuisce videogiochi, in...