L’azienda annulla lo smart working i dipendenti della Ubisoft di Assago scioperano | Venire a Milano ogni giorno costa troppo

I dipendenti della Ubisoft di Assago hanno deciso di scioperare per tre giorni. La causa è la decisione dell’azienda di annullare lo smart working. I lavoratori si lamentano: venire a Milano ogni giorno costa troppo e ora chiedono di poter lavorare da casa. Questa mattina hanno fatto un presidio davanti alla sede, e la protesta continua.

Assago (Milano), 10 febbraio 2026 – Lavoratori Ubisoft, multinazionale francese attiva in Europa e nel mondo, sviluppa e distribuisce videogiochi, in sciopero per tre giorni dopo il presidio di questa mattina. Dopo anni di alternanza fra presenza e smart working è arrivato, senza preavviso, l’ordine di rientro in presenza 5 giorni su 5. Assago, protesta lavoratori Ubisoft - 10 febbraio 2026 - foto SpfAnsa La decisione nel nostro Paese riguarda 110 dipendenti che fanno capo al sito di Assago. Si tratta di lavoratori giovani e altamente specializzati, molti di loro non risiedono né a Milano né in Lombardia grazie all'attività lavorativa in parte da remoto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

