Palazzo Chigi dimezza lo smart working a un giorno a settimana | i dipendenti pronti allo sciopero

I dipendenti di Palazzo Chigi si preparano a scioperare. La presidenza del Consiglio ha deciso di dimezzare lo smart working, limitandolo a un giorno a settimana. Molti lavoratori sono ormai sul piede di guerra e stanno organizzando lo sciopero, anche se ancora non hanno stabilito una data precisa. La situazione si fa tesa tra chi chiede di mantenere le modalità di lavoro attuali e chi, invece, sostiene la decisione dell’amministrazione.

I dipendenti della presidenza del Consiglio sono pronti allo sciopero, anche se la data non è ancora stata fissata. La decisione è stata presa all'unanimità durante un'assemblea dei lavoratori. È l'ultimo capitolo di una mobilitazione iniziata a fine gennaio per protesta contro la decisione dell'amministrazione di dimezzare lo smart working concesso ai dipendenti, limitandolo a un giorno a settimana. Inaccettabile per chi lavora a Palazzo Chigi: due giorni a casa sono "obiettivo minimo di negoziazione", come ribadito in un documento approvato due giorni fa. Se non arriverà un passo indietro, quindi, scatterà l'astensione dal lavoro.

