Sinner vittima di uno scherzo negli spogliatoi dopo la vittoria a Miami i fan sui social non perdonano

Dopo la vittoria a Miami contro Lehecka, Jannik Sinner è stato coinvolto in uno scherzo negli spogliatoi. La scena si è svolta subito dopo l’incontro, attirando l’attenzione sui social media e suscitando commenti tra i fan. Nessuna informazione aggiuntiva sulle persone coinvolte o sulla natura dello scherzo è stata resa nota.

Dopo la vittoria ottenuta a Miami contro Lehecka, Jannik Sinner ha vissuto un curioso e divertente fuori programma negli spogliatoi. Il tennista italiano, ancora carico per il successo in finale, non si aspettava di essere protagonista di uno scherzo organizzato dal suo stesso team. Il momento, catturato in un video poi pubblicato sui social, mostra il lato più leggero e umano dei festeggiamenti dopo una grande vittoria. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jannik Sinner (@janniksin) Nel filmato si vede chiaramente come Simone Vagnozzi e Alejandro Resnicoff, fisioterapista argentino entrato nello staff di Sinner dalla fine dell’estate 2025, si siano nascosti all’interno degli armadietti dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Sinner vittima di uno scherzo negli spogliatoi dopo la vittoria a Miami (i fan sui social non perdonano) Articoli correlati Leggi anche: Alessandro Di Battista sarà a Sanremo, e non è uno scherzo. Le reazioni sui social all’annuncio: cosa andrà a fare – Il video Atp Miami 2026, ‘agguato’ a Sinner dopo il trionfo: lo scherzo del suo team in spogliatoioJannik Sinner celebra la vittoria dell’Atp di Miami 2026 con un divertente scherzo in spogliatoio. Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Sinner a Miami si allena con Dzumhur: vince in due set e prova il gioco a rete; Chiusi i conti con i fantasmi del passato: la nuova serenità del demone Sinner; Jannik Sinner supera a pieni voti l’esame Michelsen: quarti di finale raggiunti a Miami!; Sinner ora può superare Alcaraz: la nuova classifica Atp. Da vittima sacrificale a bersaglio, con uno sbadiglio di mezzo: Sinner-Medvedev, opera buffa in 16 attiIl russo è uno degli avversari più affrontati da Jannik che è in vantaggio negli scontri diretti per 8-7 ... msn.com Dopo la vittoria a Miami, #Sinner “vittima” di uno scherzo da parte del suo team. #Tg1 facebook