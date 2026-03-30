Dopo aver vinto l’ATP di Miami 2026, Jannik Sinner ha ricevuto uno scherzo dal suo team nello spogliatoio. La squadra ha organizzato un momento di allegria per festeggiare il risultato, che segue la vittoria nel torneo. L’atleta ha partecipato alla scena insieme ai membri del suo staff, senza commenti pubblici sulla vicenda.

Jannik Sinner celebra la vittoria dell’ Atp di Miami 2026 con un divertente scherzo in spogliatoio. Il n.2 al mondo ha battuto in finale Jiri Lehecka (n.22) col punteggio finale di 6-4, 6-4, completando così il ‘ Sunshine Double ‘, ovvero la doppietta nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Nel dietro le quinte pubblicato sui suoi social, si vede Simone Vagnozzi e il fisioterapista argentino Alejandro Resnicoff nascondersi negli armadietti in attesa di sorprendere il campione italiano. Al momento giusto, Sinner viene colto di sorpresa e. ricoperto di champagne, tra risate e festeggiamenti per il trionfo negli Stati Uniti. Questo articolo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atp Miami 2026, ‘agguato’ a Sinner dopo il trionfo: lo scherzo del suo team in spogliatoio

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