Alessandro Di Battista sarà a Sanremo e non è uno scherzo Le reazioni sui social all’annuncio | cosa andrà a fare – Il video

Al prossimo Festival di Sanremo ci sarà anche Alessandro Di Battista. E chi pensa sui social che si tratti di uno scherzo o di un video con l’AI, rischia di rimanere deluso: Dibba ci sarà e parlerà. È stato lui stesso ad annunciare la sua presenza nella cittadina ligure proprio in occasione della kermesse canora, con tanto di sponsor sotto il suo faccione. «Io sarò a Sanremo il prossimo 27 febbraio», dice sorridente l’ex parlamentare con un passato da falegname che poi chiarisce: «A Casa Sanremo per Il NextGen Legalità». Ma cosa andrà a fare quindi Di Battista a Sanremo? Il sito di Casa Sanremo prova a chiarire: il NextGen Legality è «il format di punta dedicato alla legalità e all’impegno sociale, un viaggio stimolante progettato per ispirare e coinvolgere le nuove generazioni su temi cruciali e attualissimi».🔗 Leggi su Open.online

