Dopo aver vinto Indian Wells e Miami, Jannik Sinner si conferma tra i principali protagonisti del circuito ATP sulla terra rossa. Il suo percorso durante il Sunshine Double ha sottolineato la crescita costante e la determinazione del tennista originario da Sesto Pusteria, che mira a risalire la classifica mondiale. La sua presenza in queste tappe importanti ha rafforzato la posizione nel panorama internazionale del tennis.

Il ruolo di Jannik Sinner esce estremamente rafforzato dopo il Sunshine Double. Indian Wells e Miami hanno ricordato, se fosse ancora necessario farlo, che è lui, l’uomo venuto da Sesto Pusteria, l’uomo che sta lanciando definitivamente la propria rincorsa a riprendersi la vetta del ranking ATP. La dimostrazione è forte che più non si può, e a sentirla sono stati un po’ tutti i protagonisti. Già, perché nessuno è stato realmente al passo dell’attuale numero 2 del mondo. Ci ha provato Joao Fonseca negli ottavi di Indian Wells, e in effetti il brasiliano a tre set point ci è arrivato. Ci ha provato Daniil Medvedev in finale in California, e i due tie-break sono stati storie da raccontare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner l’inarrestabile. E ora la terra rossa dopo il dominio americano

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