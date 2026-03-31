Jannik Sinner continua a dominare le competizioni sul cemento, vincendo diverse partite senza perdere un set. La sua costanza e il rendimento elevato hanno portato a chiedersi chi possa riuscire a sconfiggerlo in questa superficie. Un ex tennista ha recentemente elogiato le sue prestazioni, definendolo un avversario difficile da battere. La sua serie di successi alimenta l’interesse per il suo futuro nel circuito.

(Adnkronos) – "Chi può battere questo Sinner?". Jannik Sinner macina vittorie sul cemento e la domanda sorge spontanea. A porla non è Antonio Lubrano ma Andy Roddick, punto di riferimento online con il suo podcast Served with Andy Roddick. L'ex tennista americano evidenzia i progressi compiuti dall'azzurro, che ha appena messo a segno una doppietta. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Andy Roddick esalta Carlos Alcaraz e sottolinea: “Solo Jannik Sinner a volte può batterlo”Nel tennis moderno, dove potenza e preparazione atletica sembrano aver preso il sopravvento, Andy Roddick invita a rimettere al centro una questione...

Roddick esalta Alcaraz: “Dominante e completo. Solo Sinner a volte può batterlo”Nel podcast “Served with Andy” l’ex numero uno del mondo elogia la crescita dello spagnolo e sottolinea i miglioramenti tecnici rispetto a due anni...

Aggiornamenti e notizie su Sinner invincibile

Discussioni sull' argomento Sinner vola in finale a Miami, Zverev battuto in due set.

Sinner invincibile sul cemento, chi lo batte?, Roddick esalta il ‘nuovo Jannik’Credo che Sinner sia migliorato rispetto allo scorso anno, lo dicono anche le statistiche: quando vinci il 94% dei game al servizio, è pazzesco. Se serve ... vicenzareport.it

Il Re del Cemento: Jannik Sinner conquista Miami e riscrive la storia del tennis (Highlights)Il tennis mondiale ha un nuovo padrone assoluto e parla italiano. Con una prestazione che rasenta la perfezione, Jannik Sinner ha trionfato oggi ... dailyexpress.it