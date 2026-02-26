Roddick esalta Alcaraz | Dominante e completo Solo Sinner a volte può batterlo

Nel podcast “Served with Andy”, un ex numero uno del mondo ha espresso apprezzamenti per la crescita di Alcaraz, evidenziando la sua evoluzione tecnica rispetto a due anni fa. Ha descritto lo spagnolo come un giocatore dominante e completo, aggiungendo che solo Sinner sembra poterlo mettere in difficoltà in alcune occasioni. Le parole si concentrano sulle qualità attuali dell’atleta e sul suo percorso di miglioramento.

Nel podcast “Served with Andy” l’ex numero uno del mondo elogia la crescita dello spagnolo e sottolinea i miglioramenti tecnici rispetto a due anni fa. Andy Roddick ha dedicato ampio spazio a Carlos Alcaraz nell’ultima puntata del suo podcast “Served with Andy”, soffermandosi sulla continuità raggiunta dal 22enne e sulla sua evoluzione tecnica. “Si confonde spesso il fatto di essere spettacolare con l’idea che non si possa essere costanti, ma lui lo è. Questo discorso è superato. Se qualcuno parla della sua mancanza di costanza, si riferisce a una conversazione di 18 mesi fa. È semplicemente dominante. Come difendersi contro qualcuno che si allunga completamente sul rovescio e centra alla perfezione una smorzata lungo la linea? Non c’è davvero una soluzione miracolosa”, ha spiegato l’ex numero uno del mondo. 🔗 Leggi su Sportface.it

