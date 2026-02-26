L'ex tennista statunitense ha commentato le recenti performance di alcuni giovani talenti, evidenziando come Alcaraz si distingua nel panorama attuale. Roddick ha osservato che, tra i rivali più forti, solo un giocatore come Sinner può mettere in difficoltà il campione spagnolo in alcune occasioni. La discussione si concentra sulle sfide e sulle capacità di questi atleti di emergere nel circuito.

Nel tennis moderno, dove potenza e preparazione atletica sembrano aver preso il sopravvento, Andy Roddick invita a rimettere al centro una questione spesso semplificata: il rapporto tra spettacolo ed efficacia. Un equilibrio rarissimo, soprattutto quando il risultato conta più di ogni altra cosa. Eppure, secondo l’ex numero uno del mondo, c’è un giocatore che oggi incarna questa sintesi meglio di chiunque altro. Parlando nell’ultima puntata del suo podcast Served with Andy Roddick ha indicato in Carlos Alcaraz l’esempio più evidente di una strada che pochi riescono davvero a percorrere. Non si tratta solo di talento o di colpi ad effetto, ma di una maturità competitiva che, a suo avviso, viene ancora sottovalutata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andy Roddick esalta Carlos Alcaraz e sottolinea: “Solo Jannik Sinner a volte può batterlo”

Jannik Sinner, Andy Roddick sconvolto: "Che ca*** di onestà"Nel corso di una puntata del suo podcast, Andy Roddick ha dialogato a lungo con Holger Rune e il confronto è finito inevitabilmente su Jannik Sinner.

Leggi anche: Andy Roddick perentorio su Sinner: “Totalmente folle quanto ha fatto nel 2025, ma Alcaraz…”

Discussioni sull' argomento Roddick incorona Alcaraz: Dominante. Ecco in cosa è migliorato Carlitos negli ultimi 18 mesi; Roddick esalta Alcaraz e menziona Sinner: Solo Jannik può...

Roddick esalta Alcaraz e menziona Sinner: Solo Jannik può...Coniugare bel gioco ed efficacia è probabilmente tra le sfide più difficili nel mondo dello sport. Riuscire a combinare questi due fattori nel tennis è ancora più complicato, perché mettere lo ... tennisworlditalia.com

Roddick esalta Sinner: c'è un aspetto che l'ha lasciato a bocca apertaAndy Roddick è tornato a parlare di Jannik Sinner nel suo podcast Served with Andy Roddick. Prima dell'inizio di Wimbledon, l'ex numero uno della classifica Atp aveva fatto i suoi pronostici ... corrieredellosport.it

Andy Roddick difende Aryna Sabalenka e Iga Swiatek: l'attacco al direttore di Dubai "Siete voi che spingete per la designazione di una Wta 1000 in quel Paese a febbraio. La gente si ritirerà, soprattutto chi gioca per i tornei del Grande Slam e per la prima p - facebook.com facebook