Sindrome di Rasmussen Morena 16 anni curata in Messico | crisi ridotte dopo una terapia sperimentale

Una ragazza di 16 anni affetta dalla sindrome di Rasmussen ha subito un trattamento sperimentale in Messico, con una riduzione delle crisi epilettiche. La malattia rara ha causato numerosi attacchi, ma i miglioramenti ottenuti grazie alla terapia hanno portato a un primo miglioramento. Ora, è necessario raccogliere ulteriori fondi per proseguire le cure e valutare gli effetti a lungo termine.