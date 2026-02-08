Terribile incidente in moto Andrea Grillo morto così

Un incidente in moto ha tolto la vita a Andrea Grillo nel Casertano. La scena si è svolta in piena notte, quando il giovane ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato. La comunità del Matese si sveglia sconvolta, mentre i soccorritori hanno tentato di rianimarlo sul posto, ma senza successo. La strada rimane chiusa per le verifiche, e gli inquirenti indagano sulle cause dell’incidente.

Un’altra giovane vita spezzata sulle strade del Casertano trasforma una normale notte di fine settimana in un incubo per l’intera comunità del Matese. Il bilancio del drammatico incidente avvenuto ad Alife è pesantissimo: un ragazzo di soli 17 anni è deceduto, mentre l’amico che viaggiava con lui sta lottando tra la vita e la morte in un letto d’ospedale. La vittima è Andrea Grillo, originario di Piedimonte Matese, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici e parenti che ora attendono risposte sulla dinamica di una fatalità ancora difficile da accettare. Lo schianto contro il muro in via Scafa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Questa notte ad Alife si è consumata una tragedia sulla strada.

