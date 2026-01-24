Simone Bonino ex bodyguard di Alberto Genovese è morto dopo un terribile incidente a Milano

Simone Bonino, ex bodyguard di Alberto Genovese, è deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto alle prime ore del mattino a Milano. La vittima, 45 anni, è rimasta coinvolta in un sinistro stradale verificatosi intorno alle 5. Le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

L’ex bodyguard dell’imprenditore Alberto Genovese, Simone Bonino, 45 anni, è morto dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale avvenuto alle 5.30 in corso Sempione a Milano. Dalle prime indagini della polizia locale è stato ricostruito che Bonino, alla guida di una Bmw, ha urtato contro un mezzo della nettezza urbana. L’auto è stata sbalzata contro un semaforo e un palo della segnaletica stradale, entrambi travolti, per sbattere contro un terzo mezzo proveniente dalla direzione opposta. Secondo i primi rilievi, sarebbe stato il mezzo dell’Amsa a non dare la precedenza alla macchina su cui si trovava Bonino. 🔗 Leggi su Feedpress.me

