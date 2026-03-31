Al Ministero delle Imprese è stato firmato l’accordo di sviluppo per la costruzione di una nuova fabbrica a Novara. L’accordo riguarda lo stabilimento di Silicon Box, che sarà realizzato nella città piemontese. La firma segna l’approvazione ufficiale dell’intesa tra le parti coinvolte per avviare i lavori di costruzione.

Ulteriore passo avanti per la realizzazione dello stabilimento in città, il primo di Silicon Box in Europa, che porterà 1.600 posti di lavoro Siglato al Ministero delle Imprese l'accordo di sviluppo per lo stabilimento di Silicon Box che sarà realizzato a Novara. "Questo accordo segna un passaggio strategico per il rafforzamento della nostra sovranità tecnologica e industriale e contribuisce a rendere più solida e resiliente la filiera europea dei semiconduttori - ha dichiarato il ministro Urso -. Il Governo ha posto chip e microelettronica al centro delle priorità industriali nazionali, consapevole del loro ruolo decisivo per la competitività del sistema produttivo, e sta già lavorando a nuovi programmi di sviluppo industriale che saranno avviati a breve in questo ambito. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Silicon Box: firmato al Ministero l'accordo di sviluppo per la nuova fabbrica di Novara

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