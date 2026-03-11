Napoli avanza | firmato accordo per il Piano Territoriale nuova era per l’urbanistica cittadina

A Napoli è stato firmato un accordo per il Piano Territoriale, segnando un passo importante nell’urbanistica cittadina. L’intesa prevede la suddivisione della città in dieci Zone Omogenee, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo più sostenibile. La firma rappresenta un momento chiave per la pianificazione urbanistica locale e coinvolge le autorità competenti e gli operatori del settore.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli sta aprendo una nuova era per la gestione del territorio, superando le logiche di emergenza con un approccio focalizzato sulla sostenibilità e sulla coesione sociale. Nella storica cornice di Santa Maria la Nova, è stato firmato un accordo istituzionale tra la Conferenza permanente di Pianificazione e la Città Metropolitana di Napoli per l’adozione del nuovo Piano Territoriale Metropolitano (PTM). Questa intesa, frutto di un lavoro iniziato nel 2022, ridefinisce lo sviluppo dell’area vasta napoletana, introducendo una suddivisione del territorio in dieci Zone Omogenee. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

