ue india firmato a nuova delhi uno storico accordo commerciale

L’accordo commerciale tra l’Unione Europea e l’India, dopo vent’anni di negoziati, rappresenta un passo importante nelle relazioni economiche tra le due realtà. La firma avvenuta a Nuova Delhi segna un momento di consolidamento e crescita per entrambe le parti, favorendo scambi più efficaci e opportunità di collaborazione futura.

Dopo vent’anni di trattative l’Unione Europea e l’India hanno finalmente siglato uno storico accordo commerciale. Tale da ridurre i dazi in entrambe le direzioni su circa il 96% dei prodotti scambiati. L’accordo. Il trattato di libero scambio concluso oggi rappresenta, senza esagerazioni, il più ambizioso accordo commerciale mai negoziato sia dall’Unione Europea che dall’India. Con un mercato di 2 miliardi di persone e circa il 25% del PIL globale, l’intesa prevede l’eliminazione o la riduzione dei dazi su oltre il 96% delle esportazioni europee verso l’India, con un risparmio stimato di 4 miliardi di euro all’anno per le aziende europee. 🔗 Leggi su Panorama.it

