Board of Peace l’Europa deve parlare con una voce sola

Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha invitato ufficialmente l’Italia a unirsi al Board of Peace, un organismo creato recentemente dal presidente americano. L’iniziativa mira a promuovere una posizione condivisa dell’Europa su temi di pace e sicurezza internazionale, sottolineando l’importanza di una voce unitaria tra i paesi europei. La risposta italiana e le implicazioni di questa proposta saranno fondamentali per il futuro della cooperazione regionale.

Davos, 23 gennaio 2026 – Donald Trump ha ufficialmente invitato l’Italia a entrare nel Board of Peace, l’organismo istituito dal presidente degli Stati Uniti giovedì con una firma in pompa magna a margine del World Economic Forum di Davos. Per aderire a quello che viene già definito un club privato, una sorta di ONU alternativa riservata ai Paesi più ricchi, gli Stati dovrebbero versare un miliardo di euro. Trump, inoltre, ne sarebbe presidente a vita, anche oltre la fine del suo secondo mandato. L’obiettivo dichiarato è la ricostruzione di Gaza, almeno sulla carta, con l’intenzione di estendere poi il raggio d’azione del Board anche agli altri scenari di guerra, a partire dall’Ucraina.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

**Mo: Cremlino, 'presto per parlare partecipazione a Board of Peace per Gaza'**La Russia ha dichiarato di non avere ancora tutte le informazioni sull'iniziativa del Board of Peace per Gaza.

Zelensky durissimo con l'Europa: «Sugli asset russi ha vinto Putin. Agite». Domani trilaterale con Usa e Russia | Trump sfida l'Onu con il Board of Peace. Le slide su Gaza Nel contesto internazionale attuale, Volodymyr Zelensky sottolinea la necessità di un’Europa con una difesa comune, criticando le politiche sugli asset russi e affermando che, senza un’unione, il continente rischia di frammentarsi.

