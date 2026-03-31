Sigonella quando Craxi disse no a Reagan | il precedente del 1985

Tra il 7 e l'8 ottobre 1985, la nave da crociera Achille Lauro si trovava tra Egitto e Israele quando è stata presa in ostaggio da un gruppo palestinese. In quegli stessi giorni, il governo italiano ha rifiutato di collaborare con gli Stati Uniti, che chiedevano supporto per la gestione dell’evento. Questo episodio è ricordato come un precedente riguardante le scelte politiche italiane in ambito internazionale.

(Adnkronos) – Tra il 7 e l'8 ottobre del 1985 la nave da crociera Achille Lauro naviga tra Egitto e Israele quando viene dirottata da un commando palestinese. E' il prologo della crisi di Sigonella, con il celebre "no" di Bettino Craxi a Ronald Reagan, tornata di attualità con la decisione del governo italiano di non concedere l'uso della base agli aerei degli Stati Uniti in volo verso l'Iran. Il dirottamento dell'Achille Lauro innesca una lunga e complessa trattativa che coinvolge Italia, l'Olp di Yasser Arafat, Egitto, Siria e Stati Uniti al termine della quale i terroristi del Fronte di liberazione della Palestina accettano di rilasciare nave e ostaggi e fare rotta verso l'Egitto a un patto: una via di fuga dipomatica in cambio della promessa che non ci saranno vittime. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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