Sigonella il precedente | quando Craxi nel 1985 disse no a Reagan

Nel 1985, il ministro della Difesa dell'epoca rifiutò una richiesta degli Stati Uniti riguardante l'uso di una base militare nel territorio nazionale. Questa decisione rappresentò un episodio significativo nella storia delle relazioni tra il Paese e l'amministrazione americana, segnando un momento di resistenza politica alle pressioni esterne. In tempi recenti, la stessa base ha fatto nuovamente notizia a causa di un diniego simile da parte di un ministro attuale.

Il diniego opposto dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, agli Usa sull’utilizzo della base di Sigonella per i bombardieri impegnati nella guerra in Iran e Medioriente, riporta immediatamente alla mente la vicenda che negli anni ’80 vide protagonista l’allora presidente del Consiglio, Bettino Craxi, quando oppose sempre a Sigonella un rifiuto al presidente Usa Ronald Reagan. Quell’episodio è passato alla storia come ‘Crisi di Sigonella’. La crisi di Sigonella nel 1985. La crisi di Sigonella ebbe luogo nell’ottobre 1985 e creò uno dei più gravi casi diplomatici tra Italia e Usa nel dopoguerra. L’episodio prende il nome dalla base aerea di Sigonella, in Sicilia, la stessa che oggi viene negata da Crosetto a Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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