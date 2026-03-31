Il governo ha annunciato una nuova linea riguardo alla presenza militare a Sigonella, segnando una distanza rispetto alle richieste degli Stati Uniti. La decisione è stata comunicata in un momento di crescente attenzione internazionale e si inserisce in un quadro di rinnovato equilibrio tra alleanze strategiche e interessi nazionali. La mossa si inserisce in un contesto in cui le scelte di politica estera assumono un peso anche sulla scena interna.

La decisione arriva nel momento più delicato, quando la politica estera torna a intrecciarsi con la politica interna e ogni scelta diventa inevitabilmente un messaggio. Il caso Sigonella riporta l’Italia dentro una dinamica che sembrava lontana: quella del rapporto con gli Stati Uniti quando entra in gioco la sovranità operativa sul territorio nazionale. La linea scelta da Giorgia Meloni non rompe, non alza i toni, ma introduce un confine preciso, che ha un valore simbolico prima ancora che strategico. Il governo ha negato nei giorni scorsi l’utilizzo della base siciliana per un bombardiere americano, e lo ha fatto rivendicando una cornice chiara: rispetto degli accordi internazionali, ma anche rispetto degli indirizzi politici espressi dal Parlamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sigonella, Meloni segna il limite agli Usa e prepara la fase due: equilibrio tra alleanza e interesse nazionale

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