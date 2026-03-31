Guerra l’Italia nega la base di Sigonella agli Usa | perché Giorgia Meloni ha detto no a Trump

Il governo italiano ha deciso di negare l'uso della base militare di Sigonella agli Stati Uniti, respingendo la richiesta avanzata dall’amministrazione americana. La decisione è stata annunciata dal ministro degli Esteri durante una conferenza stampa, precisando che il rifiuto è motivato dalla volontà di mantenere una posizione neutrale e di rispettare le norme nazionali. La questione ha suscitato reazioni a livello internazionale e alimentato discussioni sulla politica estera del paese.

Le ombre della crisi in Medio Oriente si allungano fin sopra le piste siciliane, scatenando un caso diplomatico che ha il sapore amaro della Storia che si ripete. L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base di Sigonella, una decisione pesantissima rimasta riservata per giorni e che ora rischia di incrinare i rapporti con Washington. Il comando delle operazioni è passato attraverso una telefonata concitata: è stato il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, a informare il ministro Guido Crosetto di un’iniziativa unilaterale americana che ha scavalcato i protocolli di sovranità nazionale. Alcuni asset aerei Usa,... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra, l’Italia nega la base di Sigonella agli Usa: perché Giorgia Meloni ha detto no a Trump Articoli correlati Leggi anche: Guerra all’Iran, l’Italia ha negato agli Usa l’utilizzo della base militare di Sigonella Leggi anche: Sigonella, l'Italia nega agli Usa l'uso della base: «Piano Usa comunicato con gli aerei già in volo». La decisione presa da Crosetto Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Iran, mentre Sánchez chiude i cieli agli Usa da Aviano partono 5 voli; Gas, prezzi e inflazione: ora solo il meteo può aiutare Meloni; La via stretta della legislatura; Il Santo Sepolcro vietato, Israele nega l'ingresso a Pizzaballa e Ielpo. Ira dell’Italia: offesi i cristiani. L’Italia nega agli Stati Uniti la base di Sigonella per i bombardieri diretti in Iran, il no del governo Meloni a TrumpSanta sia la campagna elettorale perenne che imperversa in Italia e l’ormai evidente tossicità di Donald Trump, un leader che risulta deleterio per i suoi sostenitori e alleati politici, compresa la ... unita.it L’Italia si avvia lentamente verso una nuova crisi energetica, innescata dall’attacco di Usa e Israele all’Iran, che coincide con la fine della legislatura, stravolgendo i piani di Giorgia Meloni di arrivare alle elezioni con un margine fiscale per una manovra – alme facebook "Giorgia Meloni è evidentemente sotto botta", osserva Matteo Renzi. "Con la sconfitta al referendum, che non si aspettava, ha subito un triplo colpo", insiste il leader di Iv. "Il primo è psicologico: credetemi, fa molto male, e lo dice uno che c’è passato. Erano cert x.com