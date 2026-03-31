Sigonella Meloni come Craxi? La figlia Stefania non è convinta | In comune solo la base Usa e il rispetto della sovranità il nostro è atlantismo ragionato – L’intervista

In un’intervista, Stefania Craxi ha commentato la situazione di Sigonella, sottolineando che il luogo è lo stesso, ma i contesti storici sono diversi. Ha affermato che l’unico punto in comune tra il suo partito e la figura di suo padre è la presenza della base americana e il rispetto della sovranità nazionale, precisando che il loro è un atlantismo ragionato.

«Il posto è Sigonella, certo, ma la situazione è completamente diversa e non si possono fare paragoni tra contesti storici diversi», è lapidaria la neocapogruppo di Forza Italia, Stefania Craxi. Il no all’uso della base di Sigonella per una missione dei bombardieri usa diretti nel Golfo Persico (diversa da quelle di sostegno tecnico che avvengono senza necessità di autorizzazione da parte del governo italiano), pronunciato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, d’accordo con Giorgia Meloni ha ricordato quello che pronunciò Bettino Craxi, suo padre, nel 1985 dicendo no agli Stati uniti quando i jet americani fecero atterrare a Sigonella un aereo dirottato con a bordo il commando che si era impossessato della nave Achille Lauro. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Italia nega uso della base di Sigonella agli Usa, 40 anni dopo Craxi Leggi anche: L'Italia nega agli Usa la base di Sigonella: il piano comunicato con i bombardieri in volo | La crisi del '85, Craxi e Reagan: cosa accadde Una raccolta di contenuti su Sigonella Meloni come Craxi La figlia... Temi più discussi: Sigonella, Italia dice no agli Usa: da Crosetto alla crisi del 1985; Craxi, Sigonella e l’Europa che non c’è ancora: l’analisi geopolitica di Yari Lepre Marrani; Già partito un drone da Sigonella verso l'Iran: Italia ed Europa già complici della guerra imperialistica di USraele. L'Italia nega agli Usa l'uso di Sigonella. Il precedente del 1985: la notte in cui Craxi sfidò ReaganNel cuore della Sicilia orientale, tra Catania e Siracusa, si trova una delle installazioni militari più strategiche del Mediterraneo: la base di Sigonella. Questa struttura rappresenta ... ilmessaggero.it Sigonella, come funzionano le basi Usa in Italia | Il precedente del 1985: cosa successe tra Craxi e ReaganSigonella e basi Usa in Italia: come funziona l'uso e il precedente del 1985. Cosa successe tra Craxi e Reagan, perché si rischiò lo scontro tra alleati ... ilsussidiario.net Il Messaggero. Gian Luca Nigro · Tensione Soft 1. Nel cuore della Sicilia orientale, tra Catania e Siracusa, si trova una delle installazioni militari più strategiche del Mediterraneo: la base di Sigonella. Questa struttura rappresenta da decenni un nodo cruciale p - facebook.com facebook La crisi di Sigonella, quando l'Italia sfidò apertamente gli USA x.com