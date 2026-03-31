L’Italia ha deciso di non autorizzare l’uso della base di Sigonella agli Stati Uniti, quarant’anni dopo una decisione analoga presa dall’allora governo guidato da Bettino Craxi. La base aerea siciliana, considerata una delle installazioni più strategiche del Mediterraneo, continua a essere al centro di discussioni legate alla cooperazione tra Italia e Nato. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente l’accesso alla struttura militare.

AGI - Guido Crosetto come Bettino Craxi quarant'anni fa. Di nuovo protagonista la base aerea siciliana di Sigonella, una sorta di ' Portaerei del Mediterraneo ', una delle installazioni più strategiche per la Nato e la cooperazione tra Italia e Usa nella regione. Nel 1985 fu al centro di uno scontro tra il governo Craxi e l'amministrazione Reagan per la crisi dell'Achille Lauro, passato alla storia come "la notte di Sigonella". Ora sembra che la storia si ripeta. Nei giorni scorsi, infatti, l' Italia ha negato agli Stati Uniti l'uso della base per alcuni aerei che sarebbero dovuti atterrare nell'aeroporto militare siciliano per poi proseguire verso il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Italia nega uso della base di Sigonella agli Usa, 40 anni dopo Craxi

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