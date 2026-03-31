L' Italia nega agli Usa la base di Sigonella | il piano comunicato con i bombardieri in volo | La crisi del ' 85 Craxi e Reagan | cosa accadde

L’Italia ha rifiutato agli Stati Uniti l’accesso alla base di Sigonella, comunicando la decisione attraverso un piano in cui erano coinvolti bombardieri in volo. La crisi del 1985 ha visto coinvolti il governo italiano, guidato da Craxi, e l’amministrazione Reagan, con una decisione presa a seguito dell’assenza di consultazioni preventive. La situazione ha avuto ripercussioni nei rapporti tra i due paesi.

L’Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella. È accaduto qualche sera fa, ma la notizia è stata tenuta riservata. È stato il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano a chiamare il ministro della Difesa Guido Crosetto per informarlo di quanto era appena accaduto e prendere una decisione che inevitabilmente incide sui rapporti tra Italia e Stati Uniti. Portolano è stato informato dallo Stato maggiore dell’Aeronautica che il piano di volo di alcuni bombardieri Usa prevede di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medio Oriente. Nessuno però ha chiesto alcuna autorizzazione né ha consultato i vertici militari italiani. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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