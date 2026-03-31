L'Italia nega agli USA l'uso della base di Sigonella | cosa è successo la decisione del ministro Crosetto

Da fanpage.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo italiano ha deciso di non permettere più agli Stati Uniti di utilizzare la base di Sigonella per voli diretti in Medio Oriente. La richiesta americana è arrivata mentre l’operazione era già in corso e senza seguire le procedure standard. La decisione è stata comunicata dal ministro della Difesa, che ha respinto la richiesta in modo ufficiale.

L'Italia ha negato agli Stati Uniti l'uso della base di Sigonella per voli diretti in Medio Oriente, dopo che la richiesta era arrivata a operazione già avviata e fuori dalle procedure previste. Alla base della decisione del ministro della Difesa Guido Crosetto, il mancato passaggio autorizzativo e il rispetto delle regole sull’uso delle basi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Sigonella, l'Italia nega agli Usa l'uso della base: «Piano Usa comunicato con gli aerei già in volo». La decisione presa da Crosetto

L'Italia nega l'uso della base di Sigonella agli Usa. L'ordine partito da Crosetto coi bombardieri già in voloAgli Stati Uniti sarebbe stato negato l'utilizzo della base aerea di Sigonella per le operazioni militari in Iran.

Una raccolta di contenuti

Discussioni sull' argomento Iran, mentre Sánchez chiude i cieli agli Usa da Aviano partono 5 voli; L'Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella: la decisione presa da Crosetto; Gironi di qualificazione a EURO Under 21 2025-27: le ultime; Avanzano le trattative: l’Iran nega, ma consegna cinque richieste agli Usa.

l italia nega agliCrosetto nega agli Usa l'utilizzo della base di Sigonella per la guerra in IranIl ministro della Difesa Guido Crosetto ha negato agli Usa l'utilizzo della base di Sigonella per la guerra in Iran ... notizie.it

Digita per trovare news e video correlati.