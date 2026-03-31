L'Italia nega agli USA l'uso della base di Sigonella | cosa è successo la decisione del ministro Crosetto

Il governo italiano ha deciso di non permettere più agli Stati Uniti di utilizzare la base di Sigonella per voli diretti in Medio Oriente. La richiesta americana è arrivata mentre l’operazione era già in corso e senza seguire le procedure standard. La decisione è stata comunicata dal ministro della Difesa, che ha respinto la richiesta in modo ufficiale.