Il governo italiano ha vietato l’accesso alla base di Sigonella agli Stati Uniti, sospendendo le autorizzazioni necessarie. La decisione è stata comunicata a seguito di un'interruzione di Roma per motivi di autorizzazione, impedendo così l’uso della struttura situata in provincia di Catania per operazioni dirette verso il Medio Oriente. La situazione riguarda la gestione delle attività militari e i rapporti tra le due nazioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stop di Roma per mancanza di autorizzazione. L’Italia avrebbe negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base di Sigonella, in provincia di Catania, per operazioni dirette verso il Medio Oriente. Secondo quanto emerso, gli asset aerei americani avrebbero pianificato l’atterraggio senza richiedere la necessaria autorizzazione alle autorità italiane, passaggio obbligatorio per operazioni non ordinarie. La decisione sarebbe stata assunta dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Il retroscena della decisione. L’episodio risalirebbe a qualche giorno fa ed è rimasto inizialmente riservato. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, sarebbe stato informato di un piano di volo statunitense che prevedeva uno scalo a Sigonella prima di proseguire verso il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sigonella, l’Italia nega l’uso della base agli Stati Uniti: cosa è accaduto

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