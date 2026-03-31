L' Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella | la decisione presa da Crosetto
Il ministro della Difesa italiano ha deciso di vietare l’uso della base di Sigonella agli Stati Uniti, motivando la scelta con l’assenza di una consultazione preventiva. La decisione è stata comunicata dopo che sono emerse divergenze tra le autorità italiane e statunitensi riguardo l’utilizzo della struttura. La questione riguarda le modalità di coordinamento tra i due paesi e il rispetto delle procedure ufficiali.
L’Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella. È accaduto qualche sera fa, ma la notizia è stata tenuta riservata. È stato il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano a chiamare il ministro della Difesa Guido Crosetto per informarlo di quanto era appena accaduto e prendere una decisione che inevitabilmente incide sui rapporti tra Italia e Stati Uniti. Portolano è stato informato dallo Stato maggiore dell’Aeronautica che il piano di volo di alcuni asset aerei Usa prevede di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medio Oriente. Nessuno però ha chiesto alcuna autorizzazione né ha consultato i vertici militari italiani. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
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