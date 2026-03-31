L' Italia ha negato la base di Sigonella agli Stati Uniti

L'Italia ha negato l'accesso alla base militare di Sigonella agli Stati Uniti. Secondo quanto riferito, gli alleati statunitensi avevano richiesto di utilizzare la struttura per operazioni dirette nel Medio Oriente, ma non hanno presentato la richiesta formale di autorizzazione prevista per l'uso della base. La decisione è stata comunicata dal governo italiano, che ha respinto la richiesta.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" La decisione è stata presa dal ministro della Difesa perché è mancata la consultazione preventiva da parte degli Usa. Cosa è accaduto L'Italia dice "no" agli Stati Uniti. Roma avrebbe negato l'uso della base di Sigonella (Catania) perché gli alleati, che volevano atterrare nella base per poi partire verso il Medio Oriente, non hanno chiesto l'autorizzazione (passaggio invece necessario). A dare la notizia è Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. La decisione sarebbe stata presa dal ministro della Difesa, Guido Crosetto. Tutto sarebbe accaduto qualche sera fa, ma la notizia è stata tenuta riservata. 🔗 Leggi su Today.it

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