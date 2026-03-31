Il ministro della Difesa ha negato agli Stati Uniti l'autorizzazione all'uso della base di Sigonella in Sicilia. La decisione risale a pochi giorni fa e viene confermata da fonti informate. Secondo quanto riportato dal Corriere, l'episodio riguarda un piano statunitense comunicato con gli aerei già in volo, che è stato respinto dall'Italia.

Crosetto ha negato agli Stati Uniti l'uso della base di Sigonella, in Sicilia. L'episodio, avvenuto qualche giorno fa, è riportato dal Corriere e confermato da fonti informate. Il diniego del ministro della Difesa è partito quando si è appreso del piano di volo di alcuni asset aerei Usa, che prevedeva di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medio Oriente. Nessuno però aveva chiesto alcuna autorizzazione né aveva consultato i vertici militari italiani: il piano era stato infatti comunicato mentre gli aerei erano già in volo e dalle verifiche è emerso che non si tratta di voli normali o logistici e quindi non sono compresi nel trattato con il nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sigonella, l'Italia nega agli Usa l'uso della base: «Piano Usa comunicato con gli aerei già in volo». La decisione presa da Crosetto

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