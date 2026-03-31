Sigonella l' Italia nega agli Usa l' uso della base | Piano Usa comunicato con gli aerei già in volo La decisione presa da Crosetto
Il ministro della Difesa ha negato agli Stati Uniti l'autorizzazione all'uso della base di Sigonella in Sicilia. La decisione risale a pochi giorni fa e viene confermata da fonti informate. Secondo quanto riportato dal Corriere, l'episodio riguarda un piano statunitense comunicato con gli aerei già in volo, che è stato respinto dall'Italia.
Crosetto ha negato agli Stati Uniti l'uso della base di Sigonella, in Sicilia. L'episodio, avvenuto qualche giorno fa, è riportato dal Corriere e confermato da fonti informate. Il diniego del ministro della Difesa è partito quando si è appreso del piano di volo di alcuni asset aerei Usa, che prevedeva di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medio Oriente. Nessuno però aveva chiesto alcuna autorizzazione né aveva consultato i vertici militari italiani: il piano era stato infatti comunicato mentre gli aerei erano già in volo e dalle verifiche è emerso che non si tratta di voli normali o logistici e quindi non sono compresi nel trattato con il nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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