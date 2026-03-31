Il ministro della Difesa ha negato agli Stati Uniti l'accesso alla base di Sigonella, in Sicilia. L'episodio si è verificato alcuni giorni fa e la notizia è stata riportata dal Corriere della Sera, con conferme da fonti informate. La decisione arriva in un momento di tensione tra i due paesi riguardo all'uso della struttura militare.

Crosetto ha negato agli Stati Uniti l'uso della base di Sigonella, in Sicilia. L'episodio, avvenuto qualche giorno fa, è riportato dal Corriere e confermato da fonti informate. Il diniego del ministro della Difesa è partito quando si è appreso del piano di volo di alcuni asset aerei Usa, che prevedeva di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medio Oriente. La richiesta, poi negata dall'Italia, riguardava alcuni giorni fa l'atterraggio di bombardieri. Lo si apprende da fonti informate. Non essendo previsto dai trattati, il ministro della Difesa Crosetto ha negato l'autorizzazione per l'atterraggio del velivolo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sigonella, l'Italia nega agli Usa l'uso della base: «Piano comunicato con bombardieri già in volo». La decisione presa da Crosetto

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