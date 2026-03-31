Sigonella l' indiscrezione | Crosetto ha negato l' uso della base ai bombardieri Usa

Il ministro della Difesa ha dichiarato di aver negato l'accesso della base di Sigonella ai bombardieri statunitensi diretti in Iran. Questa affermazione è stata riportata da fonti ufficiali e riguarda le recenti discussioni sulla gestione delle operazioni militari nella regione. Nessun'altra informazione ufficiale è stata fornita riguardo a eventuali accordi o decisioni recenti sulla questione.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto avrebbe negato l'uso della base di Sigonella ai bombardieri Usa diretti in Iran. L'indiscrezione del Corriere della Sera è stata confermata in queste ore anche alle agenzie Nova e Lapresse da fonti dello stesso Ministero della Difesa. Nei giorni scorsi l'Italia avrebbe dunque respinto la richiesta americana di utilizzare la base militare siciliana. Si trattava di aerei bombardieri, quindi fuori dagli accordi tra i due Paesi. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano è stato informato dallo Stato maggiore dell’Aeronautica che il piano di volo degli aerei Usa prevedeva di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medioriente, nell'ottica della guerra nel Golfo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sigonella, l'indiscrezione: "Crosetto ha negato l'uso della base ai bombardieri Usa" Articoli correlati Leggi anche: Guerra in Iran, il ministro Crosetto ha negato l'uso della base di Sigonella agli Usa L'Italia nega l'uso della base di Sigonella agli Usa. L'ordine partito da Crosetto coi bombardieri già in voloAgli Stati Uniti sarebbe stato negato l'utilizzo della base aerea di Sigonella per le operazioni militari in Iran. Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Iran, raid americano su obiettivi militari: il video del Comando Centrale Usa | Libero Quotidiano.it; Donald Trump caccia il giornalista: Non ha le carte in regola, lei è pessimo | Libero Quotidiano.it. L’Italia nega agli USA l’uso della base di Sigonella: cosa è successo, la decisione del ministro CrosettoL'Italia ha negato agli Stati Uniti l'uso della base di Sigonella per voli diretti in Medio Oriente, dopo che la richiesta era arrivata a operazione già ... fanpage.it