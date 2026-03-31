Il governo italiano ha vietato agli Stati Uniti di utilizzare la base aerea di Sigonella per le operazioni militari in Iran. Nelle ultime ore, un ordine proveniente dal ministro della Difesa ha impedito l'impiego della base, anche se i bombardieri statunitensi erano già in volo verso la regione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e confermata da fonti ufficiali.

Agli Stati Uniti sarebbe stato negato l'utilizzo della base aerea di Sigonella per le operazioni militari in Iran. L'indiscrezione viene lanciata dal Corriere della sera ed è stata confermata da fonti informate. L'episodio risalirebbe ad alcune sere fa. Il Capo di Stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano, ha informato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che secondo il piano di volo ricevuto dallo Stato maggiore dell'Aeronautica "alcuni asset aerei Usa" sarebbero dovuti "atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medio Oriente". Il piano in questione è stato comunicato mentre gli aerei erano già in volo e, dalle verifiche effettuate, è emerso che non si trattava di voli normali o logistici e quindi non erano compresi nel trattato Italia-Usa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Italia nega l'uso della base di Sigonella agli Usa. L'ordine partito da Crosetto coi bombardieri già in volo

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Sigonella, l'Italia nega agli Usa l'uso della base: «Piano comunicato con gli aerei già in volo». La decisione presa da CrosettoCrosetto ha negato agli Stati Uniti l'uso della base di Sigonella, in Sicilia. L'episodio, avvenuto qualche giorno fa, è riportato dal Corriere e confermato da fonti informate. ilgazzettino.it

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