Palazzo Chigi ha diffuso una nota in cui si afferma che i rapporti con gli Stati Uniti sono solidi e che i trattati internazionali vengono rispettati. La dichiarazione arriva dopo alcune indiscrezioni pubblicate dal Corriere sulla presunta imposizione di un divieto da parte dell’Italia nei confronti degli Stati Uniti riguardo a determinate attività. La nota ribadisce l’impegno del governo nel mantenere rapporti di cooperazione con gli alleati.

Dopo le indiscrezioni del Corriere riguardo il divieto, da parte dell’Italia agli Stati Uniti, di utilizzare la base di Sigonella per l’atterraggio di alcuni bombardieri americani, Palazzo Chigi è intervenuto con una nota ribadendo che il nostro Paese «agisce nel pieno rispetto degli accordi internazionali vigenti e degli indirizzi espressi dal governo alle Camere». «Ogni richiesta viene esaminata con attenzione, caso per caso, come sempre avvenuto anche in passato», spiega l’esecutivo. «Non si registrano criticità né frizioni con i partner internazionali. I rapporti con gli Stati Uniti, in particolare, sono solidi e improntati a una piena e leale collaborazione». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sigonella, la nota di Palazzo Chigi: «Solidi rapporti con gli Usa, rispettiamo i trattati»

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