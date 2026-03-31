Palazzo Chigi Sulle basi militari rispettiamo trattati con Usa rapporti solidi

In risposta alle recenti notizie pubblicate sui mezzi di informazione, un portavoce del governo italiano ha affermato che l’Italia utilizza le basi militari nel rispetto degli accordi internazionali in vigore e delle indicazioni fornite dal governo alle Camere. Sono state inoltre sottolineate relazioni solide con gli Stati Uniti. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle specifiche attività svolte nelle basi.

ROMA (ITALPRESS) – “In riferimento alle notizie di stampa sull’utilizzo delle basi militari, si ribadisce che l’Italia agisce nel pieno rispetto degli accordi internazionali vigenti e degli indirizzi espressi dal Governo alle Camere. La linea dell’Esecutivo è chiara, coerente e già pienamente condivisa con il Parlamento, senza alcuna modifica”. Così Palazzo Chigi in una nota. “Ogni richiesta viene esaminata con attenzione, caso per caso, come sempre avvenuto anche in passato. Non si registrano criticità nè frizioni con i partner internazionali. I rapporti con gli Stati Uniti, in particolare, sono solidi e improntati a una piena e leale collaborazione – sottolinea la Presidenza del Consiglio -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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