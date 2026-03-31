Nel 1985, il governo italiano rifiutò di autorizzare l'uso della base di Sigonella agli Stati Uniti per operazioni con bombardieri in volo. La decisione fu presa dal ministro della Difesa senza aver consultato preventivamente le autorità competenti, e questa posizione si inserisce in un contesto di tensioni tra il governo e l'amministrazione americana. In quel periodo, anche l'ex primo ministro affermò pubblicamente il proprio dissenso nei confronti di un accordo proposto dagli Stati Uniti.

L’Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella. È accaduto qualche sera fa, ma la notizia è stata tenuta riservata. È stato il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano a chiamare il ministro della Difesa Guido Crosetto per informarlo di quanto era appena accaduto e prendere una decisione che inevitabilmente incide sui rapporti tra Italia e Stati Uniti. Portolano è stato informato dallo Stato maggiore dell’Aeronautica che il piano di volo di alcuni bombardieri Usa prevede di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medio Oriente. Nessuno però ha chiesto alcuna autorizzazione né ha consultato i vertici militari italiani. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - L'Italia nega agli Usa la base di Sigonella: il piano comunicato con i bombardieri in volo | Il no di Craxi a Reagan: cosa accadde nel 1985

Articoli correlati

Leggi anche: L'Italia nega agli Usa la base di Sigonella: il piano comunicato con i bombardieri in volo | La crisi del '85, Craxi e Reagan: cosa accadde

Leggi anche: L'Italia nega agli Usa la base di Sigonella: il piano comunicato con i bombardieri in volo | La crisi dell'85, Craxi e Reagan: cosa accadde

Contenuti e approfondimenti

Discussioni sull' argomento Iran, mentre Sánchez chiude i cieli agli Usa, da Aviano 5 voli; L'Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella: la decisione presa da Crosetto; Gironi di qualificazione a EURO Under 21 2025-27: le ultime; Avanzano le trattative: l’Iran nega, ma consegna cinque richieste agli Usa.

Guerra in Iran, la diretta | L’Italia nega agli Usa l’uso della base di SigonellaL’Italia nega agli Stati Uniti l’uso della base militare di Sigonella. La decisione, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, sarebbe stata presa qualche giorno fa dal ministro della Difesa Guid ... milanofinanza.it

L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’uso della base di Sigonella. L’episodio, avvenuto qualche giorno fa, è riportato dal Corriere e confermato da fonti informate. Il diniego del ministro della Difesa Guido Crosetto è partito quando si è appreso del piano di volo di a facebook

La Banca d'Italia conferma il trend negativo, anche nel 2025, sia per il numero dei Comuni con una banca sia per il numero dei dipendenti in Sicilia x.com