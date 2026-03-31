Sigonella il precedente | la crisi del 1985 il no di Craxi e le tensioni tra Italia e Usa

Nel 1985, la crisi di Sigonella si incentrò sul sequestro della nave da crociera Achille Lauro, evento che portò a tensioni tra Italia e Stati Uniti. Durante la vicenda, il presidente americano richiese la consegna dei membri del commando coinvolti, ma il governo italiano, guidato da Craxi, sostenne che il processo dovesse svolgersi nel paese. La situazione portò a un confronto tra le due nazioni, che si protrasse per diverse settimane.

Dici Sigonella e la memoria va subito alla notte del 1985 quando Bettino Craxi disse no a Ronald Reagan che pretendeva la consegna di un commando terrorista in fuga su un aereo fatto atterrare dai jet Usa nella base militare siciliana. Dici Sigonella e compare nella mente l'immagine dell'aereo fermo sulle piste circondato da una doppia fila di militari col mitra in pugno. Ora emerge che il ministro Guido Crosetto ha negato l'uso della base agli aerei americani impegnati nelle missioni in Iran e ci si interroga sull'analogia tra i due episodi separati da 41 anni. Ma cosa successe a Sigonella nel 1985? La premessa della storia sta nel dirottamento della nave da crociera Achille Lauro che nella notte tra il 7 e l'8 ottobre era in navigazione tra Egitto e Israele. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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