Sigonella il precedente | cosa accadde nel 1985 la crisi armata tra Italia e Usa

Nel 1985, a Sigonella, si verificò un episodio che portò a uno scontro tra l’Italia e gli Stati Uniti. Durante quella notte di ottobre, il governo italiano, guidato da Bettino Craxi, si oppose pubblicamente alle richieste degli americani. La crisi riguardò il controllo di un aereo militare statunitense coinvolto in operazioni nell’area. La vicenda rimane tra le più ricordate nella storia delle relazioni tra i due paesi.

Se nomini Sigonella la memoria corre inevitabilmente a una delle pagine più tese della storia repubblicana italiana: la notte dell’ottobre 1985 in cui il governo guidato da Bettino Craxi si oppose apertamente agli Stati Uniti di Ronald Reagan. Una crisi diplomatica – e per alcuni momenti anche militare – che oggi torna d’attualità dopo il recente diniego italiano all’uso della base siciliana per operazioni americane. Guerra, l’Italia nega la base di Sigonella agli Usa: perché Giorgia Meloni ha detto no a Trump Il dirottamento dell’Achille Lauro e la trattativa. Tutto inizia tra il 7 e l’8 ottobre 1985 con il dirottamento della nave da crociera Achille Lauro, in navigazione tra Egitto e Israele. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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