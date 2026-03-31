Sigonella il precedente | cosa accadde nel 1985 e la crisi armata tra Italia e Usa

Nel 1985, il sequestro della nave da crociera Achille Lauro portò a una crisi tra Italia e Stati Uniti. Il governo italiano si oppose alla consegna del commando coinvolto, sostenendo che il procedimento giudiziario fosse di competenza italiana. In risposta, il presidente statunitense chiese la consegna immediata dei responsabili. La situazione creò tensioni tra i due paesi, che si protrassero per settimane.

Dici Sigonella e la memoria va subito alla notte del 1985 quando Bettino Craxi disse no a Ronald Reagan che pretendeva la consegna di un commando terrorista in fuga su un aereo fatto atterrare dai jet Usa nella base militare siciliana. Dici Sigonella e compare nella memoria la foto dell'aereo fermo sulle piste circondato da una doppia fila di militari col mitra in pugno. Ora emerge che il ministro Guido Crosetto ha negato l'uso della base agli aerei americani impegnati nelle missioni in Iran e ci si interroga sull'analogia tra i due episodi separati da 41 anni. Ma cosa successe a Sigonella nel 1985? La premessa della storia sta nel dirottamento della nave da crociera Achille Lauro che nella notte tra il 7 e l'8 ottobre era in navigazione tra Egitto ew Israele. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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