Sigonella il precedente | la crisi del 1985 il no di Craxi e le tensioni tra Italia e Stati Uniti

Nel 1985, la crisi di Sigonella si sviluppò a seguito del sequestro della nave da crociera Achille Lauro, con gli Stati Uniti che chiedevano la consegna di un terrorista coinvolto nell’episodio. Il governo italiano si oppose, respingendo la richiesta e scatenando tensioni tra Roma e Washington. Il episodio portò a un confronto diretto tra le forze militari italiane e americane, e fu accompagnato dal rifiuto di un leader politico di autorizzare l’intervento.

Dici Sigonella e la memoria va subito alla notte del 1985 quando Bettino Craxi disse no a Ronald Reagan che pretendeva la consegna di un commando terrorista in fuga su un aereo fatto atterrare dai jet Usa nella base militare siciliana. Dici Sigonella e compare nella mente l'immagine dell'aereo fermo sulle piste circondato da una doppia fila di militari col mitra in pugno. Ora emerge che il ministro Guido Crosetto ha negato l'uso della base agli aerei americani impegnati nelle missioni in Iran e ci si interroga sull'analogia tra i due episodi separati da 41 anni. Ma cosa successe a Sigonella nel 1985? La premessa della storia sta nel dirottamento della nave da crociera Achille Lauro che nella notte tra il 7 e l'8 ottobre era in navigazione tra Egitto e Israele. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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Tutto quello che riguarda su Stati Uniti

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L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base militare di Sigonella per atterrare e poi ripartire verso il Medio Oriente x.com