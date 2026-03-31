Sigonella il precedente dell’85 e il no di Craxi a Reagan

Tra il 7 e l’8 ottobre 1985, una nave da crociera che si trovava tra Egitto e Israele fu presa in ostaggio da un gruppo palestinese. In quegli stessi giorni, si verificò un episodio che coinvolse la base militare di Sigonella e che portò a un confronto tra il governo italiano e gli Stati Uniti. In passato, l’Italia aveva già affrontato una situazione simile nel 1985, con un precedente legato alla base.

Tra il 7 e l’8 ottobre del 1985 la nave da crociera Achille Lauro naviga tra Egitto e Israele quando viene dirottata da un commando palestinese. E’ il prologo della crisi di Sigonella, con il celebre “no” di Bettino Craxi a Ronald Reagan, tornata di attualità con la decisione del governo italiano di non concedere l’uso della base agli aerei degli Stati Uniti in volo verso l’Iran. Il dirottamento dell’Achille Lauro innesca una lunga e complessa trattativa che coinvolge Italia, l’Olp di Yasser Arafat, Egitto, Siria e Stati Uniti al termine della quale i terroristi del Fronte di liberazione della Palestina accettano di rilasciare nave e ostaggi e fare rotta verso l’Egitto a un patto: una via di fuga dipomatica in cambio della promessa che non ci saranno vittime. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Sigonella, il precedente dell’85 e il no di Craxi a Reagan Articoli correlati Sigonella, il precedente: quando Craxi nel 1985 disse no a ReaganIl diniego opposto dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, agli Usa sull’utilizzo della base di Sigonella per i bombardieri impegnati nella guerra... Leggi anche: L'Italia nega agli Usa la base di Sigonella: il piano comunicato con i bombardieri in volo | La crisi dell'85, Craxi e Reagan: cosa accadde Contenuti e approfondimenti su Sigonella il precedente dell'85 e il no... Temi più discussi: Sigonella, Italia dice no agli Usa: da Crosetto alla crisi del 1985; L'Italia ha negato la base di Sigonella ad aerei americani; La base di Sigonella nel mezzo della guerra: tra i silenzi di Roma e il no secco di Madrid; Sigonella negata agli Usa, stop deciso dal ministro Crosetto. Sigonella, il precedente: cosa accadde nel 1985 e la crisi (armata) tra Italia e UsaTutto comincia con il sequestro della nave da crociera Achille Lauro. Reagan pretendeva la consegna del commando, Craxi restò fermo sul fatto che il processo spettasse all'Italia. Ma il capo riuscì a ... corriere.it Sigonella, ieri e oggi: il nuovo no dell’Italia agli Usa riaccende il ricordo della crisi del 1985Il rifiuto italiano agli Usa riporta alla crisi di Sigonella del 1985: storia, tensioni diplomatiche e confronto tra Craxi e Reagan. blitzquotidiano.it "Noi di M5s siamo stati i primi a denunciare il coinvolgimento di Sigonella nelle operazioni belliche americane. Poi c'è stata una smentita ufficiale dell'Aeronautica militare, di cui noi abbiamo preso atto ma che non capiamo come si possa conciliare con le ev facebook La cattiva stella di Sigonella: il “piccolo” No di Crosetto rievoca Craxi e serve (anche) a salvare i cocci del centrodestra di @antonellocapor2 x.com