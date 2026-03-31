L' Italia nega agli Usa la base di Sigonella | il piano comunicato con i bombardieri in volo | La crisi dell' 85 Craxi e Reagan | cosa accadde

In Italia, il governo ha negato l'autorizzazione alla presenza di una base militare statunitense a Sigonella, in seguito alla comunicazione di un piano che prevedeva bombardieri in volo. La decisione è stata annunciata dal ministro della Difesa, che ha motivato la scelta con l'assenza di una consultazione preventiva. La vicenda si inserisce nel quadro della crisi internazionale e delle relazioni tra il governo italiano e gli Stati Uniti nell'ottobre 1985.

L’Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella. È accaduto qualche sera fa, ma la notizia è stata tenuta riservata. È stato il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano a chiamare il ministro della Difesa Guido Crosetto per informarlo di quanto era appena accaduto e prendere una decisione che inevitabilmente incide sui rapporti tra Italia e Stati Uniti. Portolano è stato informato dallo Stato maggiore dell’Aeronautica che il piano di volo di alcuni bombardieri Usa prevede di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medio Oriente. Nessuno però ha chiesto alcuna autorizzazione né ha consultato i vertici militari italiani. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’uso della base di Sigonella. L’episodio, avvenuto qualche giorno fa, è riportato dal Corriere e confermato da fonti informate. Il diniego del ministro della Difesa Guido Crosetto è partito quando si è appreso del piano di volo di a facebook

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