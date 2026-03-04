Cosa succede nelle basi Usa in Italia da Aviano a Sigonella dopo l' attacco all' Iran

Dopo l'attacco di Usa e Israele in Iran, le basi americane in Italia, tra cui Aviano e Sigonella, sono state messe in allerta. Si registrano aumenti nei prezzi di benzina e bollette, mentre le implicazioni sulla sicurezza restano ancora poco chiare. Le autorità italiane monitorano attentamente la situazione, senza ancora annunciare misure specifiche.

La presenza di avamposti americani è disciplinata da accordi che risalgono agli anni Cinquanta. Cosa sta accadendo, quai sono gli scenari in caso di un'ulteriore escalation Quali sono le conseguenze per l'Italia dopo l'attacco sferrato da Usa e Israele in Iran e la controrisposta? Alcune già si avvertono e sono i rincari su bollette e benzina mentre altre, come quelle che riguardano la sicurezza, sono invece più difficili da definire. L'Italia ha un onore e un onere: quello di ospitare sul suo territorio, basi Usa e Nato.

