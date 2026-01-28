Napoli Manna ammette | Allisson Santon ci piace vediamo che succede Sterling? Non è un segreto che…

Il Napoli apre alle novità in difesa, ammettendo di essere interessato ad Allisson Santon. Manna ha detto che il club sta valutando la situazione, senza nascondere l’interesse. Per quanto riguarda Sterling, il dirigente ha lasciato intendere che ci sono trattative in corso, ma niente ancora deciso. La società segue da vicino le mosse di mercato, senza fare annunci ufficiali.

Napoli, Manna ammette: «Allisson Santon ci piace, vediamo che succede. Sterling? Non è un segreto che.»

