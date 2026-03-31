Il governo italiano ha deciso di negare agli Stati Uniti l’accesso alla base aerea di Sigonella per le operazioni militari in Iran, richiamando il rispetto dei trattati internazionali. Il ministro della Difesa ha affermato che nulla è cambiato nel rapporto con gli Stati Uniti, mentre la posizione ufficiale di Palazzo Chigi ribadisce l’adesione agli accordi internazionali. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti nella scena politica.

Ci sono i trattati da rispettare. Agli Stati Uniti è stato negato l’utilizzo della base aerea di Sigonella per le operazioni militari in Iran. La notizia irrompe nel dibattito politico anche se la vicenda è accaduta qualche sera fa. Nei giorni scorsi l’Italia ha negato la base per alcuni aerei che sarebbero dovuti atterrare nell’aeroporto militare siciliano per poi proseguire verso il Medio Oriente. Il Corriere della sera ha riferito che è stato il Capo di stato maggiore della difesa, Luciano Portolano, a informare il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che alcuni asset aerei statunitensi erano in volo verso Sigonella con un piano di volo che prevedeva che proseguissero verso il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Base di Sigonella negata agli Usa, Palazzo Chigi: “Rispettati i trattati”. Crosetto: “Con gli Usa nulla è cambiato”. Sinistra in tilt

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Crosetto ha negato l'utilizzo della base di Sigonella agli Usa - la Repubblica x.com