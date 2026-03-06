Guerra Iran le basi Usa in Italia | Aviano Ederle e Sigonella Gli aerei partono solo per i rifornimenti

In Italia sono presenti tre basi militari statunitensi: Aviano, Ederle e Sigonella, tutte coinvolte in operazioni legate alla guerra in Iran. Gli aerei statunitensi che partono da queste strutture si dedicano esclusivamente a compiti di rifornimento. La cartina del Paese evidenzia con cerchi rossi i punti principali, mentre sistemi di sorveglianza satellitare come il Muos di Niscemi sono anch’essi parte della rete di monitoraggio.

I punti cerchiati in rosso sulla cartina del Belpaese sono tre. Anche se nell’elenco, almeno a matita, andrebbero aggiunti i sistemi di sorveglianza satellitare, come il Muos di Niscemi, e porti e aeroporti chiamati a offrire un supporto logistico aggiuntivo. Gli sviluppi della guerra in Iran, con attacchi estesi ai Paesi del Golfo, riportano al centro l’opportunità per gli Stati Uniti di utilizzare le basi dislocate sul territorio italiano per rispondere agli ayatollah. Un punto su cui la premier Giorgia Meloni, ai microfoni di Rtl, è stata chiara: ci si atterrà «agli accordi bilaterali siglati» che implicano «chiaramente» un impiego di «logistica e in operazioni non cinetiche, vale a dire di non bombardamento». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

