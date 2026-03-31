Nel 1985, davanti alla base di Sigonella, un gruppo di carabinieri si schierò in posizione di fronte ai marines statunitensi. Oggi, il dibattito riguarda le diverse posizioni espresse da figure politiche nel corso degli anni, da esponenti di governo a ministri della difesa. La questione riguarda il rapporto tra Italia e Stati Uniti e le decisioni prese riguardo alla presenza militare nel sito strategico.

Roma, 31 marzo 2026 – Il Medioriente si infiamma e in Italia si torna a parlare di Sigonella. La base aeronavale a gestione mista italo-americana è tornata al centro di una tensione diplomatica tra Roma e Washington dopo la notizia che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha negato agli Stati Uniti l'utilizzo della struttura come scalo per aerei militari diretti verso il teatro di guerra iraniano. L'episodio è avvenuto qualche giorno fa, riportato per primo dal Corriere della Sera. Alla base di questa presa di posizione italiana, motivi che hanno radici nei trattati stipulati dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi: il primo Nato Sofa del 1951, poi il Bilateral Infrastructure Agreement del 1954 (aggiornato nel 1973) attualizzato con il Memorandum d'intesa Italia-Usa del 1995. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sigonella, da Craxi a Crosetto: quando l'Italia dice no agli americani. Quei carabinieri schierati di fronte ai marines nel 1985

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Crosetto ha negato l'utilizzo della base di Sigonella agli Usa - la Repubblica x.com

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