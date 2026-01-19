Sicurezza sul lavoro dati preoccupanti nelle Marche | +47,37% di morti nel 2025 La Cisl lancia l' allarme

Nel 2025, le Marche hanno registrato un aumento del 47,37% di decessi legati a infortuni e malattie professionali, secondo i dati Inail aggiornati a novembre. La Cisl evidenzia una situazione critica sulla sicurezza sul lavoro nella regione, sottolineando l'importanza di interventi mirati per migliorare le condizioni e prevenire ulteriori incidenti.

ANCONA - È preoccupante il quadro sugli infortuni e sulle malattie professionali nelle Marche, che emerge dai dati Inail aggiornati al 30 novembre 2025. A destare maggiore allarme è l’aumento degli infortuni mortali, passati da 19 a 28 in un anno, con un incremento del 47,37%, a fronte di una.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: Sicurezza sul lavoro, la Uil Toscana lancia l’allarme: “Dati Sole 24 Ore preoccupanti per la regione”

Infortuni e denunce di malattia professionale nelle Marche in aumento nel 2025, la denuncia della Cisl

Nel 2025 le Marche registrano un aumento di infortuni e denunce di malattie professionali rispetto all'anno precedente. I dati Inail, anche se provvisori, mostrano un quadro in crescita rispetto ai primi dieci mesi del 2024, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza sul lavoro nella regione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Fondi per la sicurezza sul lavoro, quanti soldi ha l'Inail e come vengono spesi. I DATI - La premier Giorgia Meloni ha annunciato che il governo, insieme all'Inail, ha reperito altri 650 milioni di euro per mettere in campo nuove "misure concrete” per migliorare la sicurezza nei posti di ... tg24.sky.it

Nuove linee guida dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, ecco cosa sapere per proteggersi dal freddo - facebook.com facebook

La sicurezza sul lavoro non è neutra. Il 29/1 a Trento seminario su Salute e sicurezza in ottica di genere, promosso da TSM con le Province autonome e #Inail, approfondisce prevenzione e cultura della sicurezza inclusiva. Valido per aggiornamento e CFP. url x.com