Ci siamo incontrati su WhatsApp ma era una truffa | così ho smascherato il soldato innamorato
Questa mattina, un uomo ha raccontato di essere stato truffato da qualcuno che aveva incontrato su WhatsApp. Si era convinto di aver trovato una persona sincera, ma si è rivelato tutto un inganno. Il soldato ha spiegato di aver creduto alle parole di un uomo affascinante e gentile, che invece si è dimostrato un truffatore. Ora sta cercando di capire come sia potuto succedere e invita gli altri a essere più cauti online.
Mi sono finta bibliotecaria per scoprire i retroscena dei raggiri sui social. Dopo 13 giorni di promesse di amore eterno, è arrivato il tentativo di estorsione da oltre 6mila euro. Ecco come è andata a finire Affascinante come un attore. Sensibile e accorto come il più tenero degli innamorati. Rassicurante e impeccabile come la divisa che indossa. E molto, molto ricco. Il soldato Brian è troppo bello, troppo generoso, troppo innamorato per essere vero. Infatti non esiste: dietro alla sua immagine (rubata) si nasconde uno dei tanti truffatori che da qualche angolo del mondo si collegano con falsi profili Facebook e Instagram per corteggiare donne che vivono momenti difficili e raggirarle.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
