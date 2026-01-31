Questa mattina, un uomo ha raccontato di essere stato truffato da qualcuno che aveva incontrato su WhatsApp. Si era convinto di aver trovato una persona sincera, ma si è rivelato tutto un inganno. Il soldato ha spiegato di aver creduto alle parole di un uomo affascinante e gentile, che invece si è dimostrato un truffatore. Ora sta cercando di capire come sia potuto succedere e invita gli altri a essere più cauti online.

Mi sono finta bibliotecaria per scoprire i retroscena dei raggiri sui social. Dopo 13 giorni di promesse di amore eterno, è arrivato il tentativo di estorsione da oltre 6mila euro. Ecco come è andata a finire Affascinante come un attore. Sensibile e accorto come il più tenero degli innamorati. Rassicurante e impeccabile come la divisa che indossa. E molto, molto ricco. Il soldato Brian è troppo bello, troppo generoso, troppo innamorato per essere vero. Infatti non esiste: dietro alla sua immagine (rubata) si nasconde uno dei tanti truffatori che da qualche angolo del mondo si collegano con falsi profili Facebook e Instagram per corteggiare donne che vivono momenti difficili e raggirarle.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su WhatsApp Innamorato

La relazione tra Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo, iniziata dopo i 40 anni, rappresenta un esempio di stabilità e complicità.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Napoli Genoa esultanza Conte canta ó surdato nnammurato #sscnapoli #calcio #seriea

Ultime notizie su WhatsApp Innamorato

Argomenti discussi: Ci siamo incontrati su WhatsApp, ma era una truffa: così ho smascherato il soldato innamorato; Provaci su LinkedIn, Vinted, ovunque; Addio Valentino: Mozart, rose e maison internazionali ai funerali dell'ultimo imperatore della moda - L'omelia: La bellezza divina si cela nelle minuzie; Il mio amico Carlo, uomo di pace disarmata e disarmante.

Sabrina Ferilli: «Io e mio marito ci siamo incontrati dopo i quarant’anni. Nell’età matura conosci meglio te stesso e cosa stai cercando, quindi una storia nasce su una ...Sabrina Ferilli è di nuovo in prima serata. Nella serie A testa alta - Il coraggio di una donna, su Canale 5, interpreta Virginia Terzi, preside di un istituto scolastico alla periferia di Roma. Con ... vanityfair.it

ROMA CI SIAMO!!!! Prenotate su whatsapp per i biglietti scontati...ma attenzione stanno per finire...non perdete 2 ore di grande divertimento. - facebook.com facebook

Lo sai che siamo anche su WhatsApp e Telegram Invia “Notizie Sì” al numero 3356814028 dopo averlo salvato in rubrica. x.com